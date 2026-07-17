Правоохоронці відновили відеозапис організаторів вибуху у Монако із фіксацією замаху – генпрокурор

Співробітники Служби безпеки України відновили відеозапис із камери спостереження, встановленої неподалік місця злочину у Князівстві Монако для фіксації результатів замаху на життя колишнього громадянина України, бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити. Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку виконавці завчасно встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що цей доказ був видалений, фахівці СБУ змогли його відновити", – написав він у Телеграм.

Кравченко зазначив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням "усіх обставин злочину, ролі кожного причетного та притягненням винних до відповідальності".

Як повідомлялося, 3 липня Інтерпол у справі про замах на Єрмолаєва в Монако оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. За даними правоохоронців Монако, її підозрювали у встановленні вибухового пристрою, внаслідок якого тяжких поранень зазнали Єрмолаєв і його близькі.

Потім вже в Україні було знайдено тіло Березовської, а Нацполіція, СБУ, ГУР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у її вбивстві – співробітника ГУР та колишнього співробітника СБУ. Слідство вважає, що чоловіки, ймовірно, також причетні до замаху на українського бізнесмена в Монако, оскільки має дані, що вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

Печерський районний суд Києва 9 липня відправив під арешт без права застави колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Березовської.

В СБУ повідомили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако, а Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако.