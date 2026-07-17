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Новим послом Франції в Україні призначено Бріса Рокфея

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Новим послом Франції в Україні призначено Бріса Рокфея

Указом президента Французьскої Республіки від 13 липня пана Бріса Рокфея було призначено новим послом Франції в Україні.

Про це повідомили в посольстві Франції в Україні.

До цього Бріс Рокфей упродовж 3 років обіймав посаду директора департаменту континентальної Європи в Міністерстві Європи та закордонних справ і, зокрема, відповідав за Україну.

В липні повідомлялося, що посол Франції Гаель Весьєр завершує дипломатичну місію в Україні.

Він очолив французьку дипломатичну місію в Україні у серпні 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Гаеля Весьєра орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Цю державну нагороду було вручено за значний особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Відзначення відбулося під час урочистих заходів з нагоди Дня Української Державності 15 липня 2026 року.

 

#франція #посол
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