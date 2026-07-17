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Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо трагічних подій ХХ століття на Волині – Зеленський

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Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо трагічних подій ХХ століття на Волині – Зеленський
Фото: Дмитро Кошовий

Президент України Володимир Зеленський провів нараду присвячену нормалізації українсько-польських відносин, за результатами якої сторони узгодили низку кроків – від дипломатичних рішень до розширення доступу до архівів спецслужб.

"Провів нараду щодо нашої політики на Польському напрямку... Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі, і безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону", – написав він у Телеграм.

За словами президента, за підсумками наради будуть зроблені відповідні "рішення на дипломатичному напрямку". Також будуть розсекречені всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій XX століття на Волині.

Щодо ексгумаційних робот – будуть ухвалені рішення про надання додаткової "значної кількості дозволів" на пошукові та ексгумаційні роботи, разом із польською стороною планується наростити спроможності для їх проведення.

Також обговорено можливі формати розширення діалогу між українським і польським суспільствами.

Президент повідомив про досягнуті домовленості з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим про розширення можливостей інституту.

"Олександр підготовить і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам'яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності", – резюмував Зеленський.

Насамкінець глава держави подякував учасникам наради за ініціативність та внесені пропозиції, а також усім, хто працює заради держави та громадян.

 

#польща #президент
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