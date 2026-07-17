До 5 серпня уряд має підготувати Програму діяльності та план пріоритетних дій – Корецький

Усі міністерства упродовж 7 днів мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів, повідомив прем'єр-міністри України Сергій Корецький.

"До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд Уряду. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом", – написав прем'єр у телеграм увечері п'ятниці .

Упродовж місяця Програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості, додав Корецький.