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До 5 серпня уряд має підготувати Програму діяльності та план пріоритетних дій – Корецький

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До 5 серпня уряд має підготувати Програму діяльності та план пріоритетних дій – Корецький
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Усі міністерства упродовж 7 днів мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів, повідомив прем'єр-міністри України Сергій Корецький.

"До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд Уряду. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом", – написав прем'єр у телеграм увечері п'ятниці .

Упродовж місяця Програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості, додав Корецький.

 

#уряд #програма
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