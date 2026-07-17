Суд взяв під варту керівників підприємства ОПК у справі про загибель людей у Вишневому – генпрокурор

Суд обрав для генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, повідомили у Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, на території підприємства зберігалася значна кількість боєприпасів у приміщеннях, не пристосованих для цього та таких, що не відповідали встановленим вимогам безпеки. Склади розташовувалися в безпосередній близькості до житлової забудови", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

Посадовців підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 КК України).

Слідство вважає, що керівники підприємства не забезпечили належних умов зберігання боєприпасів і не вжили необхідних заходів для запобігання небезпечним наслідкам.

Унаслідок детонації боєприпасів загинули люди, є поранені, пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та інше майно.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та повне коло осіб, дії або бездіяльність яких могли призвести до трагедії.

Як повідомлялось, контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, які допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе на Київщині.

6 липня цього року внаслідок комбінованої атаки РФ по столичному регіону на складах режимного об'єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах.

За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Крім того, згідно з повідомленням, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови.