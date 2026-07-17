За перше півріччя 2026 року АОЗ законтрактувала БпЛА на понад 333 млрд грн

За перші шість місяців 2026 року Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала безпілотних літальних апаратів на 333,6 млрд грн. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед усіх типів БпЛА найбільшу частку становлять FPV-дрони.

Як повідомляє пресслужба Агенції, закупівлі здійснювалися з використанням різних інструментів, зокрема державного маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. У ньому бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно обирають необхідні засоби. Зазначається, що сьогодні в системі представлені всі основні типи безпілотних систем: понад 1000 засобів від більш ніж 200 виробників.

"Агенція бере на себе всю організаційну частину – від укладання контрактів до проведення оплати та контролю логістики. Завдяки цьому середній термін доставки засобів із наявності через маркетплейс становить 9 днів", – йдеться у повідомленні.

Також у березні Міноборони впровадило новий підхід до процедури прямих закупівель безпілотних систем. Відтепер потреба в дронах формується на основі якісних даних із поля бою. Це мінімізує людський фактор і суб'єктивний вплив, а також знижує корупційні ризики.

На основі бойових даних із цифрових систем – DOT-Chain, єБали, Brave1 Market, DELTA та Mission Control – формується рейтинг безпілотних систем.

Генеральний штаб ЗСУ на основі запитів підрозділів і цього рейтингу формує перелік засобів для закупівлі, визначаючи їхню кількість та номенклатуру.

Агенція проводить контрактування визначених у цьому переліку безпілотних систем.

Це дає змогу державі закуповувати лише ті БпЛА, які довели свою ефективність на фронті.

"Також Агенція проводить закриті конкурентні торги для частини безпілотних систем на основі тактико-технічних характеристик, визначених Генеральним штабом. Це дає змогу залучити до процесу максимально широке коло учасників. Такий підхід уже довів свою ефективність в іншій категорії озброєння – під час конкурентної закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів, де вдалося досягти економії понад 16%", – йдеться у повідомленні.