РФ зранку і протягом дня масовано атакує об'єкти "Нафтогазу" в трьох областях

Зранку п’ятниці і впродовж майже всього дня РФ масовано атакує виробничі активи групи "Нафтогаз" у Харківській, Полтавській та Сумській областях, повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Застосовує дрони різних типів, зокрема реактивні. На кількох об’єктах виникли пожежі, є значні руйнування. Завдяки вжитим заходам безпеки працівники не постраждали та перебувають в укриттях", – написав він у Facebook.

Наразі через загрозу повторних ударів точно оцінити масштаби пошкодження обладнання неможливо. Роботу об’єктів зупинено.

"росія системно атакує нафтогазову інфраструктуру. Її мета очевидна – знищити наш видобуток газу, ускладнити підготовку до зими та створити проблеми під час опалювального сезону. За таких обставин Наглядова рада призначила мене в. о. голови правління "Нафтогазу". Це велика відповідальність для мене", – зазначив CEO.

Він нагадав основні пріоритети команди "Нафтогазу": продовження забезпечення необхідних запасів газу, оперативне відновлення пошкоджених об’єктів, реалізація домовленостей із міжнародними партнерами та збереження темпу, який група набрала за останній рік за керівництва Сергія Корецького.

"Розумію всі виклики, які стоять перед компанією. Докладемо максимум зусиль, щоб країна була забезпечена газом, а підготовка до зими відбувалася безперебійно, попри всі спроби ворога цьому завадити," – підкреслив новий глава НАК.

Як повідомлялося, наглядова рада "Нафтогазу" після призначення 16 липня прем’єр-міністром очільника компанії Сергій Корецького (обіймав посаду з травня 2025 року) призначила в.о голови правління НАК Сергія Федоренка, її члена правління та комерційного директора.

Раніше він був членом правління ПАТ "Укрнафта", де відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

До "Укрнафти" Федоренко працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015-2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019-2022рр. У 2022-2023 роках служив добровольцем у Збройних силах України.