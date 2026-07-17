Сандра Аудкірк стала новою тимчасовою повіреною США у справах України

Новою тимчасовою повіреною США у справах України стала Сандра Аудкірк, яка має понад 30 років досвіду дипломатичної служби.

Про це повідомляється на сайті посольства США в Україні.

Сандра Аудкірк – кар’єрна дипломатка, представниця вищого корпусу дипломатичної служби США (Senior Foreign Service), яка понад 30 років представляє інтереси Сполучених Штатів у різних країнах світу, обіймаючи посади зі щораз ширшим колом повноважень і відповідальності.

З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США. У 2021-2024 роках Сандра Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані.

Працюючи у Вашингтоні, Аудкірк обіймала посади у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Вона займалася питаннями стратегічної конкуренції між провідними державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз та запровадження економічних санкцій. Раніше також працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Державного департаменту США.

За кордоном проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Сандра Аудкірк народилася і виросла в місті Тампа, штат Флорида. Вона закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Одружена з дипломатом Скоттом Аудкірком, має трьох дорослих дітей. Володіє китайською (мандаринською) і турецькою мовами.

Як повідомлялося, з травня 2025 року Джулі Девіс була тимчасово повіреною у справах США в Україні.

Попередниця Девіс, колишня посол США Бріджит Брінк, залишила посаду посла у квітні 2025 року. Згодом вона відверто заявила, що вирішила залишити посаду через зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа.