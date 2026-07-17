Зеленський звільнив Хмару з посади начальника Центру спецоперацій "А" СБУ та увільнив від виконання обов'язків голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський увільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Відповідні укази №619/2026 та №620/2026, оприлюднені на сайті глави держави.

Згідно з указом №619/2026, Зеленський "увільнив Хмару Євгенія Леонідовича від тимчасового виконання обов’язків Голови Служби безпеки України".

Іншим указом, №620/2026, президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ

Як повідомлялося, кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу в.о. міністра закордонних справ і Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, але міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури.