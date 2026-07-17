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Зеленський звільнив Хмару з посади начальника Центру спецоперацій "А" СБУ та увільнив від виконання обов'язків голови СБУ

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Зеленський звільнив Хмару з посади начальника Центру спецоперацій "А" СБУ та увільнив від виконання обов'язків голови СБУ
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський увільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Відповідні укази №619/2026 та №620/2026, оприлюднені на сайті глави держави.

Згідно з указом №619/2026, Зеленський "увільнив Хмару Євгенія Леонідовича від тимчасового виконання обов’язків Голови Служби безпеки України".

Іншим указом, №620/2026, президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ

Як повідомлялося, кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу в.о. міністра закордонних справ і Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, але міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури.

#хмара #цсо_а #сбу #зеленський
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