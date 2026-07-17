Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський анонсував рішення щодо співпраці після зустрічі з Бескрестновим "Флешем"

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський анонсував рішення щодо співпраці після зустрічі з Бескрестновим "Флешем"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм "Флешем’" Бескрестновим, за підсумками якої анонсував ухвалення відповідних рішень.

"Зустріч із Сергієм Бескрестновим – Флешем. Дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, сторони також обговорили необхідність оперативного реагування на технологічні зміни в російській армії.

"Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо", – зазначив глава держави.

Президент повідомив, що за результатами зустрічі досягнуто домовленості щодо співпраці.

"Домовились із Сергієм максимально співпрацювати. Будуть рішення", – наголосив Зеленський.

#бескрестнов #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Корецьким першочергові кроки в роботі уряду і взаємодію з міжнародними партнерами

Зеленський обговорив з Корецьким першочергові кроки в роботі уряду і взаємодію з міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким за результатами першого засідання оновленого складу уряду.…

Читати
Тарас Качка суміщатиме посаду представника України при ЄС із функцією торговельного представника – Зеленський

Тарас Качка суміщатиме посаду представника України при ЄС із функцією торговельного представника – Зеленський

Тарас Качка працюватиме представником України при Європейському Союзі в Брюсселі та одночасно виконуватиме функції торговельного представника України…

Читати