Зеленський анонсував рішення щодо співпраці після зустрічі з Бескрестновим "Флешем"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм "Флешем’" Бескрестновим, за підсумками якої анонсував ухвалення відповідних рішень.

"Зустріч із Сергієм Бескрестновим – Флешем. Дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, сторони також обговорили необхідність оперативного реагування на технологічні зміни в російській армії.

"Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо", – зазначив глава держави.

Президент повідомив, що за результатами зустрічі досягнуто домовленості щодо співпраці.

"Домовились із Сергієм максимально співпрацювати. Будуть рішення", – наголосив Зеленський.