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Кабмін призначив Сибігу в.о. міністра закордонних справ, а Хмару – в.о. міністра оборони

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Кабмін призначив Сибігу в.о. міністра закордонних справ, а Хмару – в.о. міністра оборони

Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу в.о. міністра закордонних справ і Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

"За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов’язків "іністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики", – написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, але міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури.

#хмара #міноборони #сибіга #кабмін #мзс
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