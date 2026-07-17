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Зеленський обговорив із Білецьким ситуацію на Харківщині та Донеччини

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Зеленський обговорив із Білецьким ситуацію на Харківщині та Донеччини
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, під час якої обговорили ситуацію на Харківському та Донецькому напрямках.

"Доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького. Вдячний за сильні позиції корпусу. Обговорили ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, ключовим питанням під час зустрічі було зміцнення українських позицій на фронті.

"Ключове – українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що окрему увагу сторони приділили забезпеченню українських підрозділів.

#3_корпус #зеленський #білецький
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