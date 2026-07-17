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Колишній суддя з Франківщини отримав 5 років за хабар в $1200 – САП

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Колишній суддя з Франківщини отримав 5 років за хабар в $1200 – САП

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Коломийського районного суду Івано-Франківської області, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"У липні 2022 року на розгляд судді надійшов адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) стосовно громадянина, притягнутого до відповідальності. Під час розгляду цієї справи суддя, за пособництва адвоката, одержав від громадянина $1200 неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією 1/2 частини майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

#сап #івано_франківська_область #суддя
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