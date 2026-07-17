Директору підприємства ОПК у Вишневому обрали запобіжний захід – два місяці тримання під вартою – ЗМІ

Суд обрав запобіжний захід для директора з виробництва підприємства оборонного сектору Руслану Кучинському – два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави , повідомляє "Суспільне".

"Директору з виробництва підприємства оборонного сектору Руслану Кучинському, який, ймовірно, причетний до детонації у Вишневому 6 липня, обрали запобіжний захід – два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави… Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі мовника.

Як повідомлялось, контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, які допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе на Київщині.

6 липня цього року внаслідок комбінованої атаки РФ по столичному регіону на складах режимного об’єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах.

За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Крім того, згідно з повідомленням, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови.