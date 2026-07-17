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Електронний військово-обліковий документ доступний у додатку "Армія+" – Мінцифри

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Електронний військово-обліковий документ доступний у додатку "Армія+" – Мінцифри

У застосунку "Армія+" відтепер доступний електронний військово-обліковий документ, що має таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи посвідчення офіцера, повідомило Міністерство цифрової трансформації у п’ятницю.

"Реєстр уже містить дані близько 70% військовослужбовців, тому більшість захисників із ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) вже можуть підтверджувати статус у смартфоні без потреби щоразу використовувати паперовий документ", – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Зазначається, що застосунок самостійно бере актуальні дані з Реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу "Імпульс".

Відомство уточнило, що одразу після авторизації в "Армія+" відповідний цифровий документ з’являється на екрані.

Застосовувати електронну версію офіційного військово-облікового документа можна під час підтвердження статусу у військовій частині, спілкування з ТЦК та СП, Військовою службою правопорядку (ВСП) або поліцією, на блокпостах і пропускних пунктах, а також у державних установах.

Мінцифри уточнило, що спочатку електронна версія в "Армія+" доступна лише за наявності інтернету, однак наступним кроком стане можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний у телефоні офлайн.

Зазначається, що оновлення стає доступним поступово, у разі відсутності цифрової картки, слід звернутися до безпосереднього командира або служби персоналу своєї частини для того, аби фахівці оновили інформацію в системі "Імпульс", де після цього застосунок згенерує документ.

Згодом користувачі матимуть можливість замовляти довідки, наприклад форму 5, запевнило міністерство. Також продовжується цифровізація сервісів для захисників на інших платформах.

#документ #армія_плюс
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