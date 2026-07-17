Зеленський анонсував спеціальну Ставку за участю командирів корпусів і виробників зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціального засідання Ставки Верховного головнокомандувача за участю командирів корпусів та основних виробників озброєння і засобів, необхідних на фронті.

"Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті", – написав Зеленський у телеграм-телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, він заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, командира 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка, командира 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігоря Оболєнського, заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Андрія Ткачука та т.в.о. командира 19-го армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Валерія Скреда.

"Командири доповіли по ситуації на передовій, знищенню сил окупанта й ключових аспектах постачання для наших підрозділів. Українська оборона залишається активною, повністю виконуються визначені завдання для напрямків. Зосередилися на потребі у більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині. Обговорили проблематику виробництва й постачання дронів на оптоволокні", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що програма справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє з грудня минулого року, продовжить діяти.

"Була відзначена результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Ця програма функціонує з грудня минулого року й буде продовжуватись. Особливий досвід "Хартії" в залученні іноземних добровольців для захисту України має бути масштабований і на інші підрозділи", – наголосив він.

Зеленський додав, що за підсумками обговорення з командиром "Азова" Денисом Прокопенком питання обміну полоненими будуть надані відповідні доручення.

"Вдячний командиру "Азова" за особливу увагу до процесу обмінів та долі наших полонених: будуть відповідні доручення на основі того, про що говорили сьогодні", – зазначив президент.