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Генштаб ЗСУ: Уражено танкери, СК "Светляк", нафтовий термінал, НПЗ "Славнефть-Янос" та інші об'єкти противника

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Генштаб ЗСУ: Уражено танкери, СК "Светляк", нафтовий термінал, НПЗ "Славнефть-Янос" та інші об'єкти противника
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження двох танкерів, буксиру, сторожового кораблю "Светляк", нафтового терміналу, нафтопереробного заводу "Славнефть-Янос" та інших військових об’єктів противника.

"16 липня та в ніч на 17 липня 2026 року… уражено два танкери (один з них – газовоз) та один буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів… Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі (АР Крим)", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил російської федерації.

Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур РФ.

"Також 16 липня завдано ураження НПЗ "Славнефть-Янос" у Ярославлі (Ярославська область, РФ). Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", – розповіли у Генштабі.

За розповсюдженою інформацією, "Славнефть-ЯНОС" – один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації та найбільший НПЗ у центральній частині країни. Середній обсяг переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила, бітуми та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Крім того, уражено нафтовий термінал "ТЭС-Терминал-1" та склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі (АР Крим). Окрім того, уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області.

Уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області та автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ, які противник використовує для військової логістики.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Покровська та командно-спостережний пункт противника у районі Новотроїцького Донецької області.

#генштаб_зсу #ураження #танкери #нпз
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