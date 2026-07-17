Бровді пообіцяв перевірити інформацію про нібито інтерес з боку командування СБС до військового, причетного до організації мітингів

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що перевірить інформацію про нібито тиск на колишнього військовослужбовця у зв’язку з мітингами проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

"По поширеному у ЗМІ епізоду: хто саме з медслужби угруповання, з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що прийняв участь у мітингу – з’ясую. З попередньої інформації сенсацію зчинили неосмислено, а не по факту тиску. ЗМІ ж, притаманно тренду, почуте-гіперболізували. Не ті у нас бійці зібралися, котрі терпітимуть тиск і мовчатимуть. Хоча різних вистачає", – написав Бровді в телеграм-каналі.

Він додав, що в СБС "жодні репресії військових не толеруються, рівно, як і інші правопорушення".

"Тому абсурду я не коментуватиму. Ні часу, ні бажання – у "бойовці" з головою. Якщо комусь відомо щось інше, велкам на зв’язок, прошу пана: [email protected] – канал прямої комунікації, котрий раніше був оприлюднений і реально працює. Гарантую зворотній зв’язок з будь-яких чутливих питань порушень, зловживань, насильства, корупції, тощо. Але прошу не зловживати і не спамити інфо, що не стосується вищевикладеної тематики порушень", – наголосив Бровді.

Раніше в ЗМІ була поширена інформація про пост начальниці медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової, в якому вона розповіла, що їй телефонували з Командування Сил безпілотних систем із запитаннями про поточне місце служби Дмитра Козятинського – одного з організаторів мітингів проти відставки Федорова.

Вона додала, що Козятинський був бойовим медиком медслужби "Ульф", але звільнився рік тому і наразі не має жодного стосунку до армії.