В "Орєшніку" виявлено компоненти виключно російського та білоруського виробництва – уповноважений президента

Дослідження російських ракет "Іскандер-М" та "Орешник" свідчать, що Росія продовжує виробляти нові ракети, використовуючи як сучасну іноземну електроніку, так і компоненти власного та білоруського виробництва, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"У дослідженому "Орєшніку" всі ідентифіковані компоненти вироблені виключно російськими та білоруськими підприємствами. Особливо показовою є роль білоруських виробників, насамперед "Інтеграла" та заводу "Транзистор", продукція яких регулярно зустрічається в сучасних російських ракетах", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

За його словами, у касетному "Іскандері-М" були виявлені компоненти виробництва США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та Білорусі, причому частина електроніки виготовлена у 2024-2025 роках.

"Це означає, що, попри санкції, сучасні компоненти продовжують потрапляти до російського військово-промислового комплексу. Санкції працюють, але їхнє виконання потребує суттєвого посилення", – зазначив він.

Власюк також звернув увагу, що в "Орєшніку" понад половина датованих компонентів була виготовлена у 2023-2024 роках, а також виявлено деталі 2025 року виробництва. У касетному "Іскандері-М" також зафіксовано значну кількість компонентів 2024-2025 років, зокрема білоруського виробництва.

За словами уповноваженого президента, це свідчить, що Росія не використовує лише старі запаси, а продовжує серійне виробництво ракет із застосуванням нової електронної компонентної бази.

"Найважливіший висновок цих досліджень полягає в тому, що російське ракетне виробництво продовжує працювати. Ми бачимо свіжі компоненти, бачимо участь білоруських підприємств і бачимо, що окремі іноземні технології досі потрапляють до російської зброї", – наголосив Власюк.