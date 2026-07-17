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Висоцький задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025р

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Висоцький задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025р

Новий міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив 3 млн 613 тис. 899 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства становила 1 914 712 грн, дохід від надання майна в оренду – 45 000 грн, компенсація за пошкоджене/знищене майно – 14 187 грн і дохід від відчуження нерухомого майна – 1 640 000 грн, а дружина задекларувала 1 974 942 грн доходів.

Крім того, Висоцький задекларував 491 тис. грн на банківських рахунках, а дружина – 48 тис. грн на банківських рахунках.

У його власності перебувають квартира (76,2 кв. м) у Глевасі Київської області, п’ять земельних ділянок (загальна площа 14 593 кв. м) і житловий будинок (128,7 кв. м) у Кунині Рівненської області, ділянка (613 кв. м) і недобудований будинок (152 кв. м) у Крушинці на Київщині, а дружина володіє квартирою (67,5 кв. м) в Києві.

Він також володіє автомобілем Ford Mondeo 2017 року випуску, а дружина – Kia Rio 2022 року випуску.

Як повідомлялося, Верховна Рада України призначила заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького міністром аграрної політики та продовольства України.

#мінагрополітики #висоцький #декларація
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