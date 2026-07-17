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Калашник задекларував 1,5 млн грн доходів за 2025р

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Калашник задекларував 1,5 млн грн доходів за 2025р
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Новий міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник зазначив 1 млн 528 тис. 776 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще голови Київської обласної державної адміністрації становила 1 451 960 грн і страхові виплати – 76 816 грн, а дружина задекларувала 305 492 грн доходів.

Також він вказав в декларації 40,9 тис. грн на банківських рахунках, 100 тис. грн, 24 тис. дол і 9 тис. євро готівкою, а дружина – 11 тис. грн на банківських рахунках і 100 тис. грн готівкою.

Згідно з декларацією, Калашник володіє 33% квартири (57,1 кв. м) в Києві і безкоштовно користується квартирою (81,7 кв. м) в Києві, а дружина володіє квартирою (49,7 кв. м) в Кропивницькому і двома квартирами (43 і 20,5 кв. м) в Києві.

Також новий міністр володіє автомобілем Mercedes-Benz GLC 300 2017 року випуску.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада України призначила голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.

#мінвідновлення #калашник #декларація
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