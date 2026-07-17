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Зрадниця, яка коригувала удари по Харкову, отримала 15 років тюрми – прокуратура

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Зрадниця, яка коригувала удари по Харкову, отримала 15 років тюрми – прокуратура

В Харкові суд визнав 57-річну мешканку Чугуївського району винною у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Прокурори довели, що упродовж 2023 року жінка поширювала у Telegram проросійські коментарі, а згодом приєдналася до онлайн-спільноти, де представники рф збирали інформацію про пересування Сил оборони України та наслідки російських атак. Засуджена передавала ворогу відомості про результати ударів по двох державних оборонних підприємствах Харкова, що виробляють, ремонтують і обслуговують бронетехніку. Ці дані могли бути використані для коригування повторних ударів, щоб перешкодити виробництву озброєння та військової техніки для українських захисників", – йдеться у повідомленні.

У червні 2024 року жінку викрили. У суді вона визнала вину лише у виправдовуванні агресії рф, однак заперечувала державну зраду. Водночас суд погодився з доводами прокурорів і визнав її винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Зрадницю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За повідомленням Харківської облпрокуратури, вирок щодо мешканки села Тернова Чугуївського району Харківської області ще не набрав чинності, триває строк на апеляційне оскарження.

#харків #агресія_рф #прокуратура #атаки_рф
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