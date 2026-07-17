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Міністр Кравченко задекларував 11,4 млн грн доходів за 2025р

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Міністр Кравченко задекларував 11,4 млн грн доходів за 2025р
Фото: McKinsey & Company

Новий міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко зазначив 11 млн 338 тис. 385 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще керівного партнера McKinsey & Company в Україні становила 9 368 548 грн, пенсійні внески у межах недержавного пенсійного забезпечення – 844 649 грн, додаткові виплати від компанії – 1 114 918 грн та інші виплати – 10 270 грн.

Згідно з декларацією, він володіє квартирою (113,6 кв. м) і паркомісцем (17,7 кв.м ) в Києві.

В декларації Кравченка немає інформації, чи володіє він автомобіля, цінними паперами, корпоративними правами, а також чи має заощадження.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада на засіданні в четвер назначила керівного партнера McKinsey & Company в Україні Олександра Кравченка міністром економіки та довкілля України.

#кравченко_олександр #мінекономіки #декларація
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