Міністр Кравченко задекларував 11,4 млн грн доходів за 2025р

Новий міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко зазначив 11 млн 338 тис. 385 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще керівного партнера McKinsey & Company в Україні становила 9 368 548 грн, пенсійні внески у межах недержавного пенсійного забезпечення – 844 649 грн, додаткові виплати від компанії – 1 114 918 грн та інші виплати – 10 270 грн.

Згідно з декларацією, він володіє квартирою (113,6 кв. м) і паркомісцем (17,7 кв.м ) в Києві.

В декларації Кравченка немає інформації, чи володіє він автомобіля, цінними паперами, корпоративними правами, а також чи має заощадження.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада на засіданні в четвер назначила керівного партнера McKinsey & Company в Україні Олександра Кравченка міністром економіки та довкілля України.