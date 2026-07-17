Посадовицю Мінкультури судитимуть за виправдовування агресії РФ та заклики до ракетних ударів

Правоохоронці передали до суду справу начальниці одного з відділів Міністерства культури, яка обвинувачується у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка під час розмов виправдовувала дії рф, а повномасштабне вторгнення російських військових до України подавала не як агресію, а законні дії. Обвинувачена у своїх розмовах зазначала, що Україна сама спровокувала війну, а також сама провокує удари по енергетичних об’єкта", – йдеться у повідомленні.

Також жінка розмірковувала куди росіянам краще бити ракетами. Все це жінка говорила, мешкаючи у Києві та щодня спостерігаючи трагічні наслідки дій РФ.

"Експертизи підтвердили, що її висловлювання містять виправдовування російської агресії проти України", – зазначають прокурори.

Як повідомлялолсь, наприкінці березня 2026 року Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила та затримала керівницю одного з відділів (департамент IT) Міністерства культури України. Посадовиця вела інформаційно-підривну діяльність, вихваляла Володимира Путіна, називала російське вторгнення "законним" та виправдовувала ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі Києва. Також вона поширювала фейки про Сили оборони серед колег.

У березні 2026 року їй було повідомлено про підозру, після чого усунули від обов’язків у міністерстві, оскільки вона перебуває під слідством.