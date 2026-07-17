Сумщина отримала 28 із 100 генераторів від Іспанії для забезпечення роботи об'єктів інфраструктури

Сумщина отримала перші 28 із 100 генераторів, які надаються області як гуманітарна допомога від Іспанії, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Обладнання передала Іспанська агенція міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID) через хаби екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України. Наступні партії генераторів очікуємо", – написав він у Телеграм.

Також очільник ОВА повідомив, що в умовах постійних ударів ворога по енергетичній інфраструктурі необхідно підвищити рівень автономності лікарень, комунальних служб та інших об’єктів, від яких залежить життєдіяльність громад. "Маємо забезпечити їхню стабільну роботу навіть під час тривалих перебоїв з електропостачанням та сформувати необхідний резерв обладнання".

Також Григоров подякував Іспанії, AECID, Міністерству енергетики України та всім, хто долучився до поставки генераторів для Сумщини.