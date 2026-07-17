СБУ затримала у Києві ексзаступницю мера окупованого Алчевська

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська (Луганська обл.), у 2014 році фігурантка була членом забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти, повідомила пресслужба відомства.

"Служба безпеки затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої частини території Луганщини. Після переїзду до столиці фігурантка сподівалась "загубитися" у місті як працівниця центру соціального обслуговування", йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п’ятницю.

Як з’ясувало розслідування, зловмисниця у 2014 році входила до складу забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти в Алчевську. Після захоплення громади вона пішла на співпрацю з рашистами, які згодом призначили її "віцемером" тимчасово окупованого міста.

На цій "посаді" фігурантка виконувала доручення Кремля щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів РФ та нав’язування їм російського громадянства. Також вона примушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ та переводити навчальний процес на "стандарти" країни-агресора. Напередодні повномасштабної війни зловмисниця виїхала з Алчевська через особистий конфлікт з новим "мером" захопленої громади.

Згодом вона прибула до Києва і оселилася поблизу своїх дітей. У подальшому фігурантка приховала факти своєї співпраці з окупантами, щоб влаштуватися у територіальний центр соцобслуговування. Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Алчевськ Луганської області перебуває під російською окупацією з літа 2014 року.