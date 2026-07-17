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Одеса отримала від Швейцарії 6 генераторів загальною потужністю близько 1 МВт

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Одеса отримала від Швейцарії 6 генераторів загальною потужністю близько 1 МВт
Фото: https://t.me/odesaMVA

Делегація швейцарських партнерів на чолі з делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України, послом Жаком Гербером, передала місту шість генераторів загальною потужністю близько 1 МВт, повідомив очільник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

"Наші партнери, добре розуміють, з якими викликами ми стикаємося щодня, і що попереду ще одна непроста зима. Тому за сприяння Посольства Швейцарії в Україні ми отримали шість генераторів загальною потужністю близько 1 МВт", – йдеться у повідомленні Телеграм.

За словами Лисака, делегація зі Швейцарії зробила важливе підсилення, яке допоможе забезпечити безперебійну роботу об’єктів теплопостачання навіть у найскладніших умовах.

Він подякував народу Швейцарії за солідарність, підтримку та допомогу, яка робить Одесу сильнішою й стійкішою.

#генератори #одеса #швейцарія
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