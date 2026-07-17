На Андріївському узвозі в Києві планують облаштувати відкритий культурний простір – КМДА

На Андріївському узвозі в столиці планують створити новий відкритий культурний простір, наразі триває розробка проєкту, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Ідея передбачає облаштування сучасного громадського майданчика, де можуть проходити культурні події, камерні концерти, творчі зустрічі, крафтові маркети, виставки та заходи, присвячені історії та культурі столиці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, ділянка за адресою Андріївський узвіз, 5 перебуває у занедбаному стані та фактично не використовується як громадський простір.

У зв’єязку з цим проєкт розробляють фахівці Департаменту охорони культурної спадщини, Київського науково-методичного центру по охороні пам’яток і Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".

"Після доопрацювання проєкт пройде додаткові фахові консультації та відкрите громадське обговорення. Остаточні рішення щодо реалізації ініціативи ухвалять після врахування всіх пропозицій, зауважень і побажань", – додали в КМДА.

Повідомляється, що ініціативу планують реалізувати винятково за рахунок меценатських коштів, без фінансування з міського бюджету.