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Лінію електропередачі пошкоджено у Полтавському районі через атаку БпЛА

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Лінію електропередачі пошкоджено у Полтавському районі через атаку БпЛА
Фото: https://poltava.to

Лінію електропередачі пошкоджено у Полтавському районі через атаку ворожого БпЛА, наразі без електропостачання 42 споживачі, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередачі в одному з населених пунктів Полтавського району. Без світла тимчасово залишилися 42 споживачі", – написав він у Телеграмі у п’ятницю

За словами керівника ОВА, фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.

#дяківнич #полтавщина #леп
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