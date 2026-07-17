Лінію електропередачі пошкоджено у Полтавському районі через атаку БпЛА

Лінію електропередачі пошкоджено у Полтавському районі через атаку ворожого БпЛА, наразі без електропостачання 42 споживачі, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередачі в одному з населених пунктів Полтавського району. Без світла тимчасово залишилися 42 споживачі", – написав він у Телеграмі у п’ятницю

За словами керівника ОВА, фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.