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У п'ятницю не планується призначення нового глави КМВА – радник президента

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У п'ятницю не планується призначення нового глави КМВА – радник президента
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Призначення нового глави Київської міської військової адміністрації у п’ятницю не очікується, повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Не сьогодні. Там непроста ситуація в контексті того, що завдань багато, а повноважень не дуже багато, тому всі консультуються, яка фігура може з цим впоратися", – сказав Литвин журналістам у п’ятницю, відповідаючи на запитання щодо призначення нового очільника КМВА.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації.

Відповідний указ №615 оприлюднений 16 липня на сайті президента.

#кмва #зеленський #ткаченко
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