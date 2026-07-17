У п'ятницю не планується призначення нового глави КМВА – радник президента

Призначення нового глави Київської міської військової адміністрації у п’ятницю не очікується, повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Не сьогодні. Там непроста ситуація в контексті того, що завдань багато, а повноважень не дуже багато, тому всі консультуються, яка фігура може з цим впоратися", – сказав Литвин журналістам у п’ятницю, відповідаючи на запитання щодо призначення нового очільника КМВА.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації.

Відповідний указ №615 оприлюднений 16 липня на сайті президента.