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Зеленський проведе окрему зустріч з Умєровим – Литвин

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Зеленський проведе окрему зустріч з Умєровим – Литвин
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський проведе окрему розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"З Рустемом ще буде окрема розмова. Про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні", – сказав Литвин журналістам, відповідаючи на питання чи можуть призначити Умєрова послом США.

Як повідомлялось, Зеленський запропонував посаду секретаря РНБО Ігорю Клименко, ексглаві МВС.

#умєров #зустріч #зеленський
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