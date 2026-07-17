Зеленський проведе окрему зустріч з Умєровим – Литвин

Президент України Володимир Зеленський проведе окрему розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"З Рустемом ще буде окрема розмова. Про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні", – сказав Литвин журналістам, відповідаючи на питання чи можуть призначити Умєрова послом США.

Як повідомлялось, Зеленський запропонував посаду секретаря РНБО Ігорю Клименко, ексглаві МВС.