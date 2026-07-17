Росіяни не відмовляються від плану створити "буферну зону" на півночі України – Сирський

Російські окупанти не відмовляються від своїх намірів захопити українські території та створити так звану "буферну зону" на півночі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Попри значні втрати, нарощує виробництво озброєння, готується до подальших наступальних дій на широкому фронті, шукає слабкі місця в нашій обороні та намагається здійснювати інфільтрацію в міжпозиційний простір. У таких умовах фортифікаційне обладнання, інженерні загородження та антидроновий захист є одними з ключових складових сучасної оборони. У поєднанні з ефективним вогневим ураженням і професійними діями наших воїнів вони забезпечують стійкість оборонних рубежів, знижують наступальний потенціал противника та допомагають зберігати життя українських захисників", – написав Сирський в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що у першому півріччі 2026 року Силам оборони вдалося вийти на планову та системну роботу з інженерного обладнання ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту й підготовки населених пунктів до оборони.

"Наше завдання залишається незмінним – не дати ворогу реалізувати свої загарбницькі плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт. Попереду ще значний обсяг роботи, яку необхідно виконати своєчасно й якісно. Від цього безпосередньо залежать стійкість нашої оборони, ефективність бойових дій і найголовніше – життя українських воїнів", – резюмував Сирський.