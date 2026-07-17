Сирський побував на куп'янському напрямку, дав розпорядження щодо додаткових ударних безпілотників

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав куп’янський напрямок фронту, ухвалив рішення та визначив відповідальних, зокрема щодо додаткових ударних безпілотних комплексів.

"Працював на Харківщині з угрупованнями військ і військовими частинами, які виконують бойові завдання на куп’янському напрямку. Разом із командуванням 10-го армійського корпусу, командирами частин і підрозділів детально розібрали оперативну обстановку та визначили подальші кроки для покращення ситуації в Куп’янську й навколо міста", – написав він у Фейсбуці у п’ятницю.

Також головнокомандувач зазначив, за результатами спілкування з командирами ухвалив рішення щодо посилення військ. "Пріоритет – додаткові засоби вогневого ураження, зокрема ударні безпілотні комплекси. Визначено відповідальних і подальший порядок забезпечення підрозділів відповідно до їхніх нагальних потреб", – повідомив Сирський.

За його словами, на куп’янському напрямку противник продовжує атакувати малими піхотними групами та намагається проникати в міську забудову. Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, знищують ворожі групи та поступово витісняють окупантів із районів, де вони ще зберігають присутність.