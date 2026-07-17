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Сирський побував на куп'янському напрямку, дав розпорядження щодо додаткових ударних безпілотників

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Сирський побував на куп'янському напрямку, дав розпорядження щодо додаткових ударних безпілотників
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав куп’янський напрямок фронту, ухвалив рішення та визначив відповідальних, зокрема щодо додаткових ударних безпілотних комплексів.

"Працював на Харківщині з угрупованнями військ і військовими частинами, які виконують бойові завдання на куп’янському напрямку. Разом із командуванням 10-го армійського корпусу, командирами частин і підрозділів детально розібрали оперативну обстановку та визначили подальші кроки для покращення ситуації в Куп’янську й навколо міста", – написав він у Фейсбуці у п’ятницю.

Також головнокомандувач зазначив, за результатами спілкування з командирами ухвалив рішення щодо посилення військ. "Пріоритет – додаткові засоби вогневого ураження, зокрема ударні безпілотні комплекси. Визначено відповідальних і подальший порядок забезпечення підрозділів відповідно до їхніх нагальних потреб", – повідомив Сирський.

За його словами, на куп’янському напрямку противник продовжує атакувати малими піхотними групами та намагається проникати в міську забудову. Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, знищують ворожі групи та поступово витісняють окупантів із районів, де вони ще зберігають присутність.

#зсу #війна #купянський_напрямок #сирський
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