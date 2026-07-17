Ексглава МВС Клименко стане секретарем РНБО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони Ігорю Клименко, відповідний указ про призначення готується.

"Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, головним завданням нового секретаря РНБО має стати максимально результативна координація між усіма складовими сектору безпеки й оборони та щоденний контроль за виконанням рішень.

"Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час", – зазначив Зеленський.

Він додав, що уряд України, Сили оборони та безпеки й уся система державних структур мають працювати для досягнення визначених державних цілей.

Окремим пріоритетом президент назвав координацію оборонних виробництв.

Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національної поліції Івана Вигівського міністром внутрішніх справ.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 264 народних депутати.

На посаді міністра внутрішніх справ Вигівський змінив Ігоря Клименка, який обіймав посаду з лютого 2023 року.