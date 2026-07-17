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СБУ знищила Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для ракетних ударів по Україні – Зеленський

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СБУ знищила Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для ракетних ударів по Україні – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Сили Служби безпеки України знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі, який використовувався для ракетних ударів по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ було знищено військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, Сили оборони також уразили об’єкти російської нафтової галузі та визначені цілі на тимчасово окупованій території України.

"Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей", – зазначив Зеленський.

Він подякував українським військовим та партнерам, які допомагають Україні.

#знищення #сбу #зеленський #енгельс #ту95
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