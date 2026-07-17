Київ у 12-ті роковини трагедії MH17 наголошує на важливості відповідальності держави-агресорки та осіб, причетних до злочинів через агресію

Міністерство закордонних справ України у 12 роковини з дня збиття літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над ТОТ Донецької області висловило підтримку Австралії та Нідерландам, чиї громадяни загинули у трагедії, та наголосило на важливості забезпечення відповідальності Росії – держави-агресорки та осіб, причетних до злочинів через агресію РФ проти України.

"Сьогодні міжнародно-правова відповідальність Російської Федерації за збиття рейсу MH17, так само як і відповідальність виконавців цього злочину, вже підтверджена рішеннями міжнародних і національних судових інституцій, зокрема Окружним судом Гааги, Європейським судом з прав людини та Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)", – йдеться у заяві МЗС у Телеграмі у п’ятницю.

"Україна підтверджує незмінну підтримку Австралії та Нідерландам у зв’язку зі спробою Російської Федерації оскаржити рішення Ради ІКАО, де Росію визнано винною у трагедії MH17. Жодні процесуальні маніпуляції не здатні змінити встановлені факти чи звільнити Росію від міжнародно-правової відповідальності за цей кривавий злочин", – наголошується у заяві.

Зазначено, що Україна й надалі разом з міжнародними партнерами послідовно працюватиме над забезпеченням невідворотності відповідальності держави-агресора та всіх осіб, причетних до злочинів, скоєних унаслідок російської збройної агресії проти України. "Лише встановлення істини, відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності здатні стати запорукою того, що світ ніколи більше не побачить подібні трагедії", – наголощується у заяві українського МЗС.

17 липня 2014 року російські військовослужбовці та особи під їхнім безпосереднім контролем збили цивільний пасажирський літак рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області України із зенітно-ракетного комплексу "Бук" (Buk-TELAR), доставленого з території Російської Федерації. Жертвами цього акту російського терору стали 298 невинних людей – громадяни різних держав світу.

"Трагедія MH17 підтверджує, що справедливість неможлива без відповідальності, адже безкарність агресора неминуче породжує нові злочини та нові людські страждання. Україна й надалі разом з міжнародними партнерами послідовно працюватиме над забезпеченням невідворотності відповідальності держави-агресора та всіх осіб, причетних до злочинів, скоєних унаслідок російської збройної агресії проти України. Лише встановлення істини, відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності здатні стати запорукою того, що світ ніколи більше не побачить подібні трагедії", – наголосили в МЗС України.

"У дванадцяті роковини цієї трагедії ми схиляємо голови перед усіма жертвами трагедії рейсу MH17 та висловлюємо найглибші співчуття їхнім рідним і близьким", – йдеться у заяві.