Зеленський обговорив з Корецьким першочергові кроки в роботі уряду і взаємодію з міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким за результатами першого засідання оновленого складу уряду.

"Сьогодні ми обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання наших домовленостей про підтримку України", – написав президент в телеграм-каналі.

Він розповів, що прем’єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям.

"Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними. Сергій має повну можливість сформувати таку урядову політику і таку команду центральної виконавчої влади, яка буде здатна зміцнити нашу державу додатковими силами", – наголосив президент.

Також обговорювалось призначення виконувачів обов’язків міністрів закордонних справ України та оборони України.

"Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації "Укрнафти" разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній", – вказав Зеленський, додавши, що також обговорив з прем’єром реакцію на удари росіян по об’єктах "Нафтогазу".