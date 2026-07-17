Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський обговорив з Корецьким першочергові кроки в роботі уряду і взаємодію з міжнародними партнерами

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський обговорив з Корецьким першочергові кроки в роботі уряду і взаємодію з міжнародними партнерами
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким за результатами першого засідання оновленого складу уряду.

"Сьогодні ми обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання наших домовленостей про підтримку України", – написав президент в телеграм-каналі.

Він розповів, що прем’єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям.

"Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними. Сергій має повну можливість сформувати таку урядову політику і таку команду центральної виконавчої влади, яка буде здатна зміцнити нашу державу додатковими силами", – наголосив президент.

Також обговорювалось призначення виконувачів обов’язків міністрів закордонних справ України та оборони України.

"Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації "Укрнафти" разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній", – вказав Зеленський, додавши, що також обговорив з прем’єром реакцію на удари росіян по об’єктах "Нафтогазу".

#корецький #кроки #уряд #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Тарас Качка суміщатиме посаду представника України при ЄС із функцією торговельного представника – Зеленський

Тарас Качка суміщатиме посаду представника України при ЄС із функцією торговельного представника – Зеленський

Тарас Качка працюватиме представником України при Європейському Союзі в Брюсселі та одночасно виконуватиме функції торговельного представника України…

Читати
Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представниц…

Читати
Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони і контролюватиме далекобійні операції – Зеленський

Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони і контролюватиме далекобійні операції – Зеленський

Євгеній Хмара буде виконувати Обов'язки міністра оборони України і контролюватиме далекобійні операції "Обов'язки міністра оборони України буде ви…

Читати