Рішення щодо призначення Хмари в.о. міністра оборони очікується в п'ятницю

Рішення щодо призначення Євгенія Хмари виконуючим обов’язків міністра оборони очікується у п’ятницю, у другій половині дня, повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"По Хмарі: у другій половині дня будуть рішення по цьому... Бо головне, що зараз визначає хід подій, – це далекобійність і мідстрайки, Хмара в цьому дуже крутий", – сказав Литвин журналістам у п’ятницю.

Коментуючи ситуацію з посадою Ігоря Клименка, радник президента висловив сподівання, що сьогодні вдасться надати більше інформації.

"Сподіваюсь, що зможемо дати сьогодні більше ясності", – сказав він.

Окремо Литвин повідомив про майбутні кадрові зміни серед заступників міністра закордонних справ.

"Сибіга вже був сьогодні у президента, будуть ще зміни серед заступників МЗС, вони обговорили подальшу роботу", – повідомив Литвин.

Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, і міністри оборони і закордонних справ – Михайло Федоров і Андрій Сибіга – не були перепризначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури.

Президент назначив тво глави СБУ Євгенія Хмару виконувати обов’язки міністра оборони. "Після того як необхідні юридичні процедури буде дотримано, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", – написав Зеленський.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу на "юридичні процедури". "Мова йде про те, що міністром оборони має бути цивільний. Під час військового стану це трохи складно, але до 18 серпня (дня наступного пленарного засідання парламенту – ІФ-У) вирішать. Далі президент внесе його кандидатуру", – написав Железняк.