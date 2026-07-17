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У новому Кабміні з 4 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 15 до 17 збільшилась кількість міністерств

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У новому Кабміні з 4 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 15 до 17 збільшилась кількість міністерств
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кількість віцепрем’єр-міністрів у новому Кабінеті міністрів України скоротилася з чотирьох до трьох, а кількість міністерств, через роз’єднання великих відомств, збільшилася з 15 до 17.

На момент відставки уряду Юлії Свириденко у ньому було чотири віцепрем’єра (один з яких перший віцепрем’єр) і 12 міністрів (в тому числі два в.о.), які очолювали 15 міністерств. Таким чином, разом із прем’єром, уряд складався із 17 членів.

Верховна Рада 16 липня за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад уряду України у дещо зміненій конфігурації.

Так, у нинішньому уряді буде три віцепрем’єра (один з яких перший) і 15 міністрів, які очолюватимуть 17 міністерств. Таким чином, разом із прем’єром, після призначення міністра оборони і міністра закордонних справ Кабмін складатиметься із 19 членів уряду.

Таке збільшення кількості міністерств пов’язано черговим розділенням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на Міністерство економіки та довкілля і Міністерство аграрної політики та продовольства.

Також в уряді більше немає посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій, як і відповідного міністерства.

У новому Кабміні цей функціонал розподілили між новоствореними Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб та Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту.

Отже, конфігурація діючого уряду виглядає наступним чином: прем’єр-міністр; перший віцепрем’єр – міністр енергетики; віцепрем’єр з гуманітарної політики – міністр культури; віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб; міністр молоді та спорту; міністр освіти і науки; міністр внутрішніх справ; міністр аграрної політики та продовольства; міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту; міністр у справах ветеранів; міністр економіки та довкілля; міністр охорони здоров’я; міністр фінансів; міністр юстиції; міністр соціальної політики, сім’ї та єдності; міністра цифрової трансформації; міністр оборони (ще не призначено); міністр закордонних справ (ще не призначено).

Варто зазначити, що зміна кількості міністерств, об’єднання їх у великі структури, чи навпаки, роз’єднання, не є новизною для українського уряду.

Зокрема, перший уряд за каденції президента Володимира Зеленського, який очолював Олексій Гончарук, запам’ятався великою кількістю переформатувань. Тоді замість Міністерства економічного розвитку і торгівлі і Міністерства аграрної політики та продовольства почало працювати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; замість Міністерства екології та природних ресурсів і Міністерства енергетики та вугільної промисловості запрацювало Міністерство енергетики та захисту довкілля; замість Міністерства інформаційної політики, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту запрацювало Міністерство культури, молоді та спорту; замість Міністерства у справах ветеранів і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб запрацювало Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

У той же час уже через пів року, з приходом прем’єра Дениса Шмигаля, міністерства почали поступово роз’єднувати. Зокрема, знову стали окремими відомствами Мінветеранів і Міністерство окупованих територій, Мінкультури і Мінспорту, Мінекономіки і Мінагрополітики, Міненерго і Міндовкілля.

Натомість, з приходом прем’єрки Юлії Свириденко знову почався період об’єднань. Зокрема замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства створили об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства; замість Міністерства соціальної політики і Міністерства національної єдності запрацювало Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності; функції Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості віддали до Міністерства оборони. В той же час Міністерство культури та стратегічних комунікацій переформатували в Міністерство культури, а питання політики стратегічних комунікацій передали в Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

#віце_премєри #міністерства #зміни #уряд
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