У Києві судитимуть очільника неіснуючої партії, який за $160 тис. обіцяв чоловіку депутатство

Керівника анульованої політичної партії, який за $160 тис. обіцяв зробити чоловіка народним депутатом, будуть судити за шахрайство, повідомила Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що 41-річний киянин пропонував долучитись до його партії та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Успішну кар’єру народного обранця від його політичного проєкту, якого насправді не існує, обвинувачений оцінив у $160 тис з яких $100 тис – це вступний внесок до лав партії, ще $60 тис, з його слів, мали піти на її розвиток", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що фігуранта справи було затримано в листопаді 2025 року під час отримання грошей.

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно голови однієї з політичних партій, реєстрація якої була анульована, і жодної діяльності партія не здійснювала. Його обвинувачують у шахрайстві.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у майже 1 млн грн, яку чоловік сплатив.