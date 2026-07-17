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У центрі Сум від ударів КАБ пошкоджені бібліотека, галереї та Алея пам'яті – ОВА

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У центрі Сум від ударів КАБ пошкоджені бібліотека, галереї та Алея пам'яті – ОВА
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти в ніч на 17 липня завдали ударів п’ятьма керованими авіабомбами по центральній частині Сум, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Це черговий удар по цивільній інфраструктурі міста. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Це найважливіше", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Він додав, що вибуховою хвилею було пошкоджені важливі для Сум культурні об’єкти.

"У приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки вибито майже 40 віконних блоків і зруйновано скляну вхідну групу. Пошкоджені й світлини наших полеглих захисників на Алеї пам’яті в центрі міста", – розповів голова ОВА.

Крім того, унаслідок ударів КАБ у місті також пошкоджені сім багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, бізнес-центр, автомобіль.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, правоохоронці, комунальні служби та волонтери. Розгорнуто штаб.

#каби #суми
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