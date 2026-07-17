Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Україні на вихідних переважно без опадів, лише на заході помірні дощі та грози, місцями град

1 хв читати
Додати як джерело
В Україні на вихідних переважно без опадів, лише на заході помірні дощі та грози, місцями град
Фото: Pixabay

В Україні в суботу, 18 липня, без опадів окрім західних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни вдень помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с,

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На заході та південному заході країни вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві в суботу без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 липня в Києві була зафіксована в 2010 році і склала 35,2° тепла, найнижча вночі – 9,4° вище нуля в 1989 році.

В неділю, 19 липня, у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18, на узбережжі морів до 21°. Вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.

У Києві у неділю без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

#вихідні #погода #прогноз_погоди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Тарас Качка суміщатиме посаду представника України при ЄС із функцією торговельного представника – Зеленський

Тарас Качка суміщатиме посаду представника України при ЄС із функцією торговельного представника – Зеленський

Тарас Качка працюватиме представником України при Європейському Союзі в Брюсселі та одночасно виконуватиме функції торговельного представника України…

Читати
Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представниц…

Читати
Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони і контролюватиме далекобійні операції – Зеленський

Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони і контролюватиме далекобійні операції – Зеленський

Євгеній Хмара буде виконувати Обов'язки міністра оборони України і контролюватиме далекобійні операції "Обов'язки міністра оборони України буде ви…

Читати