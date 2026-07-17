В Україні на вихідних переважно без опадів, лише на заході помірні дощі та грози, місцями град

В Україні в суботу, 18 липня, без опадів окрім західних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни вдень помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с,

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На заході та південному заході країни вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві в суботу без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 липня в Києві була зафіксована в 2010 році і склала 35,2° тепла, найнижча вночі – 9,4° вище нуля в 1989 році.

В неділю, 19 липня, у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18, на узбережжі морів до 21°. Вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.

У Києві у неділю без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.