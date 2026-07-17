РФ зранку обстрілює об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині, підприємство припинило роботу

РФ з самого ранку 17 липня проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи "Нафтогаз" на Харківщині.

"У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу" в телеграм у п’ятницю.

Компанія зазначила, що наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо.

При цьому загроза повторних ударів зберігається.

Як вказується, це вже 250-та атака на підприємства групи від початку цього року.