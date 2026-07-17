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СБУ: заблоковано ще 7 каналів нелегального продажу зброї в Україні, серед затриманих – військові

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СБУ: заблоковано ще 7 каналів нелегального продажу зброї в Україні, серед затриманих – військові
Фото: СБУ

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України, ліквідовано сім підпільних каналів збуту бойових засобів ураження та затримано організаторів оборудок.

"Серед вилученого у ділків – понад 1000 кг вибухових речовин, ударні дрони, гранатомети, автомати Калашникова, зокрема новітні російські – АК-12, арсенал бойових гранат та набоїв різного калібру", – інформує СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

Так, у Києві "на гарячому" затримано мешканця Миколаївщини, який прибув до столиці продати партію "трофейного" озброєння, незаконно вивезеного із зони бойових дій на східному фронті.

У Харківській та Донецькій областях, за даними української спецслужби, нейтралізовано злочинне угруповання торгівців зброєю: до складу групи входило троє місцевих жителів, які збували озброєння та боєприпаси, що незаконно вивозили з фронтових районів.

"На Донеччині затримано командира інженерно-саперної роти, який намагався продати два "списані" гексакоптери, а також знайдені на передовій кулемети та гранатомет типу АГС-17 "Полум’я", – зазначається в повідомленні.

У Вінницькій області, як повідомляє СБУ, викрито військового, який з лютого 2025 року вважався зниклим безвісти, а сам у цей час намагався організувати нелегальну торгівлю "трофейною" зброєю.

"Правоохоронці знайшли облаштований схрон, у якому він зберігав автомат АК-74, ручний протитанковий гранатомет, 3 протипіхотні міни, 7 гранат, 5 тротилових шашок і майже 200 грамів пластиду", – уточнюють у відомстві.

Також у регіоні "на гарячому" затримано рецидивіста, який уже п’ять разів відбував покарання за крадіжки та грабіж, а наразі намагався продати зброю, приховано вивезену з фронтових районів сходу України.

Крім того, як повідомляє СБУ, на Сумщині викрито мешканця Охтирського району, який хотів підзаробити на продажі засобів ураження, нелегально переправлених з передової, а у Херсоні затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати автомат АКС-74У зі спорядженим магазином і додатковими набоями калібру 5,45 мм.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

#продаж #зброя #сбу
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