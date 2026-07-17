Фахівці зібрали понад 300 куб. м нафтопродуктів з озера Кирилівське у Києві після російської атаки

Фахівці та громадськість продовжують роботи з відновлення озера Кирилівського в Оболонському районі Києва та ліквідації наслідків витоку нафтопродуктів, що стався через російський обстріл АЗС у ніч на 2 липня.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, рятуальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вже другий тиждень безперервно працюють на місці події. Орієнтовна товщина плівки забруднювальної речовини наразі становить від 1 до 3 мм. Для локалізації витоку фахівці встановили 480 м сорбувальних бонових загороджень, а також 550 м бонових загороджень постійної плавучості. На сьогодні з поверхні водойми вже зібрано 314 куб. м забруднювальної речовини, і роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків.

Комунальне підприємство "Плесо" спільно з ДСНС та екологічними активістами перейшло до фази активного збору забруднювачів, обстеження нових ділянок та тестування відновлювальних технологій. На цей час на водоймі використали понад 30 мішків сорбенту, зокрема, "Еколан-М", та зібрали відпрацьований матеріал.

Для запобігання потраплянню нафтової плівки у сусіднє Йорданське озеро додатково застосували 60 кг сорбенту "Еконадін". Спеціалізована багатофункціональна машина-амфібія "Mobitrac" скошує забруднений очерет, завдяки чому підготовлено до утилізації 10 великих вантажних біг-бегів із рослинністю та сорбентом. У північно-східній частині озера за допомогою трьох спеціалізованих скімерів безперервно відкачують нафтоводяну емульсію.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко наголосила, що ліквідація наслідків подібних атак є комплексною роботою, і вся екосистема озера має відновитися повністю задля екологічної безпеки та здоров’я людей. Вона додала, що військова агресія РФ створює довготривалі екологічні наслідки для водних ресурсів, флори та фауни, тому Україна фіксує кожен факт шкоди для притягнення держави-агресора до міжнародної відповідальності.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару в ніч на 2 липня на одному зі столичних підприємств сталася пожежа та витік нафтопродуктів, які через зливову систему відведення та річку Сирець потрапили в акваторію озера Кирилівське. Станом на 7 липня рятувальники зібрали 133 куб. м нафтопродуктів та перекрили колектор між озерами Кирилівське та Йорданське для запобігання поширенню плями.