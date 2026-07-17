Тарас Качка суміщатиме посаду представника України при ЄС із функцією торговельного представника – Зеленський

Тарас Качка працюватиме представником України при Європейському Союзі в Брюсселі та одночасно виконуватиме функції торговельного представника України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Очікуємо на рішення ще по чотирьох кластерах. Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, під час розмови з Качкою було обговорено подальшу роботу над переговорами щодо вступу України до ЄС.

"Треба тепер розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України та зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що урядовці та дипломатична команда Офісу президента підтримають Качку у виконанні визначених завдань.

Качка народився в 1979 році. У 2000-2001 рр. здобув ступінь магістра права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, у 2004-2005 рр. вчився в Національній школі державного управління (Польща) за спеціальністю "Державне управління".

У 2001-2004 рр. був старшим спеціалістом Центру європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції України.

З вересня 2005 по вересень 2011 року обіймав посаду заступника і першого заступника керівника Державного департаменту з гармонізації законодавства України.

З червня 2011-го по січень 2012 року був керівником Департаменту міжнародних економічних відносин у Міністерстві сільського господарства та продовольства України.

В 2014-2015 рр. – в.о. президента Американської торгової палати (АТП) України, а в 2015 році – віце-президент зі стратегічного розвитку АТП.

З 6 вересня 2019 року обіймав посаду заступника міністра економіки України, торгового представника України.

З липня 2025 року по липень 2026 року був віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила представника України при ЄС Всеволода Ченцова віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.