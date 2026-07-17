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Буданов і глава МЗС Туреччини обговорили настрої в російських елітах щодо перспектив завершення війни

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Буданов і глава МЗС Туреччини обговорили настрої в російських елітах щодо перспектив завершення війни
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорили настрої всередині російських еліт щодо перспектив продовження чи завершення війни РФ проти України.

"Окрему увагу приділили аналізу настроїв всередині російських еліт щодо перспектив продовження чи завершення війни. Обговорили, як українські далекобійні удари впливають на соціально-політичні настрої російського суспільства, а також на економічну стабільність і політичні процеси всередині РФ", – написав Буданов у телеграм-каналі у п’ятницю.

Крім того, сторони обговорили пошук дієвих інструментів для відновлення переговорного процесу щодо припинення війни.

"Детально проаналізували поточну ситуацію на дипломатичній арені та скоординували кроки, здатні активізувати роботу в цьому напрямі", – зазначив Буданов.

За його словами, Фідан поінформував українську сторону про посередницькі ініціативи Туреччини, спрямовані на відновлення переговорного процесу для досягнення сталого миру.

Буданов також подякував Туреччині за послідовну підтримку України та готовність сприяти наближенню справедливого миру.

#фідан #буданов
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