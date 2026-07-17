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ДБР: повідомлено про підозру поліцейському з Полтави, який зламав чоловікові руку під час доставлення до ТЦК

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ДБР: повідомлено про підозру поліцейському з Полтави, який зламав чоловікові руку під час доставлення до ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва Національної поліції повідомили про підозру поліцейському з Полтави, який травмував чоловіка під час його доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В повідомленні на сайті ДБР в п’ятницю зазначається, що в жовтні 2025 року потерпілий перебував у власному припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли поліцейські разом із представниками ТЦК та СП.

За даними відомства, після перевірки документів чоловіку повідомили, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації та має проїхати до ТЦК.

"Чоловік не погодився та попросив правоохоронців діяти відповідно до закону і належним чином оформити його затримання. Натомість до нього безпідставно застосували силу: заламали руки, побили, після чого силоміць помістили до службового автомобіля", – наголошують у Бюро.

Після цього, як уточнюється в повідомленні, чоловіка доставили до ТЦК, де він перебував близько доби.

Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого низку тілесних ушкоджень, зокрема перелом головки лівої променевої кістки.

Поліцейському, дії якого призвели до травмування чоловіка, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах досудового розслідування також перевіряються дії інших осіб, присутніх під час інциденту.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

#тцк #дбр
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