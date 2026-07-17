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Ворог атакував "шахедами" порт Миколаєва, загинуло двоє українців, пошкоджено три судна

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Ворог атакував "шахедами" порт Миколаєва, загинуло двоє українців, пошкоджено три судна

Військовослужбовці збройних сил РФ вранці у п’ятницю здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-238 на портову інфраструктуру Миколаєва, вбито двох громадян України, які перебували на борту іноземного судна, йдеться у повідомлені Миколаївської обласної прокуратури.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств міста", – йдеться в інформації на сайті прокуратури.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого державою-агресором. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Миколаївській області.

Як повідомлялося, з початку агресії РФ у лютому 2022 року в акваторії миколаївських портів застрягло кілька десятків цивільних суден. Спроби організувати їх евакуацію, у тому числі із залученням Туреччини, виявилися марними.

#атака_бпла_рф #миколаїв #порт
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