Шахраям, які ошукали громадян Казахстану на понад 700 тис. грн, загрожує до 12 років ув'язнення – поліція

Поліцейські Запоріжжя викрили організаторів call-центру, які видавали себе за працівників служб безпеки казахстанських банків та за допомогою методів соціальної інженерії виманювали реквізити банківських карток потерпілих, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За даними слідства, упродовж листопада 2023 – квітня 2024 року фігуранти організували діяльність шахрайського call-центру в Запоріжжі. Під час телефонних дзвінків вони представлялися працівниками служб безпеки банків та, використовуючи методи соціальної інженерії, переконували потерпілих повідомити конфіденційні реквізити банківських карток, зокрема повний номер картки, строк її дії та CVV-код. Отримавши ці дані, зловмисники заволодівали коштами людей", – йдеться у повідомленні.

Фігуранти мали чіткий розподіл ролей: організатор координував діяльність злочинної схеми, його спільник контролював роботу шахрайського call-центру, а двоє інших учасників виконували роль так званих "клоузерів" – співрозмовників, які переконували потерпілих виконати вказівки та повідомити необхідні банківські дані.

У рамках міжнародної співпраці поліцейські задокументували сім епізодів шахрайства щодо громадян Казахстану. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить більше ніж 8,8 млн казахстанських тенге, що еквівалентно понад 705 тис. грн.

Правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщенні квартири, облаштованій під call-центр. Вилучили 17 од. комп’ютерної техніки, понад 40 мобільних телефонів, чорнові записи.

Наразі обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи скеровано до суду за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо їх спільника виділено в окреме провадження.